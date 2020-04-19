 Гельзін: Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати Олімпік у тому вигляді, як раніше | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Брест розірве контракт із Хачеріді
Вчора 13:50 2916
Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря
Вчора 20:54 862
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
Вчора 19:30 2579 2
Рафаїлов: Інгулець і Колос - одне і те ж, скоро УПЛ перетвориться у ДСТ Урожай
Вчора 18:40 725
Бербатов міг перейти до київського Динамо
Вчора 17:55 979
Усик: Я абсолютно не стежу за тим, що і як говорить Зеленський. Мені не шкода його
Вчора 14:56 2770
Давайте помолимося вдома - Усик закликав вірян не йти у церкву
Вчора 11:25 1421 2
Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра
Вчора 09:23 3031
Ляхова домоглася справедливості у виплаті президентських стипендій
18.04.2020 21:00 1400
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
18.04.2020 20:32 3747 2
Блоги
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії Андрій Твердохліб
Вчора 19:30 2576 2
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 400 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
Вчора 12:23 2413
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
Вчора 12:14 1025
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
Вчора 11:48 1016
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
Вчора 08:55 822 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 2453
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 3747 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 4757
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1163
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 2790 1
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
17.04.2020 16:32 25271
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин Valeriy Ruchka
17.04.2020 14:37 757 1
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
17.04.2020 13:15 3370 1
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
17.04.2020 12:43 766
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу Valeriy Ruchka
17.04.2020 10:52 2898
Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке
Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
17.04.2020 06:38 4522
Дівчина дня: чарівна мама чотирьох дітей, яка мріє пробігти світові марафони
Дівчина дня: чарівна мама чотирьох дітей, яка мріє пробігти світові марафони Valeriy Ruchka
16.04.2020 14:49 4055 6
Ястремська опублікувала мультфільм про боротьбу з коронавірусом
Ястремська опублікувала мультфільм про боротьбу з коронавірусом Valeriy Ruchka
16.04.2020 14:08 439
Белькевич, Шевченко, Каладзе. Найкращі голи гравців Динамо зі штрафних. Частина друга
Белькевич, Шевченко, Каладзе. Найкращі голи гравців Динамо зі штрафних. Частина друга Valeriy Ruchka
16.04.2020 10:15 905
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19 Квітня 2020
23:54 Футбол Гельзін: Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати Олімпік 844
23:40 Футбол Жарт Ді Каніо залишив на місяць без футболу колишнього гравця Лаціо 629
23:25 Бокс Усик: Про бажання бути вкраденим інопланетянами я пожартував 806 1
23:10 Футбол Каменюка назвав найбільш неадекватного гравця Зорі - він давно покинув клуб 904
22:56 Футбол Суркіс: Зроблю все, щоб Динамо продовжувало існувати 1163
22:45 Бокс Усик - про свою травму: Трохи полікував крильце 956
22:38 Футбол Палкін: У нинішній ситуації потрібно, щоб в УПЛ залишилося 12 клубів 1094
22:23 Футбол Ребров: Повернення у Динамо? Може бути варіант 1335
22:10 Євро-2020 Безус: Якби Євро-2020 відбувалося цього літа, то Яремчук був би готовий допомогти збірній 202
21:55 Футбол Через коронавірус може повністю зникнути один вид спорту 2214
21:40 Футбол Агент: Червона картка Хачеріді - привіт власнику Динамо від федерації 1937
21:25 Футбол Шахтар готовий відпустити захисника до Баварії за 30 мільйонів євро 2114
21:10 Бокс Колишній тренер Тайсона: Майк нокаутував би Вайлдера за один раунд 1133
20:54 Футбол Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря 862
20:39 Бокс Лопес: Збираюся знести Ломаченку голову 1477
20:25 Футбол У країні СНД відновився футбольний чемпіонат 1566
20:10 Футбол Аравійський принц готовий купити Ньюкасл і запросити ТОП-тренера 1465
19:55 Футбол Істіклол уникнув поразки, ЦСКА переграв Локомотив. Результати матчів 3 туру чемпіонату Таджикистану 1266
19:40 Футбол ПСЖ хоче підписати найкращого гравця КАН 1083
19:30 Блог ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії 2579 2
19:25 Футбол Рафаїлов: Наш суддівський комітет - більш закрита організація, ніж КДБ і ЦРУ 1262
19:10 ММА Американський проспект серйозно зачепив друга Хабіба 1133
18:55 Футбол Шахтар цікавився двома болгарськими гравцями з однаковим прізвищем 1537
18:40 Футбол Рафаїлов: Інгулець і Колос - одне і те ж, скоро УПЛ перетвориться у ДСТ Урожай 725
18:25 Футбол Рома відмовилася від зарплат за чотири місяці 1132

Гельзін: Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати Олімпік

Вчора 23:54 844 0
Президент клубу - про складнощі через пандемію коронавірусу
Гельзін: Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати Олімпік
#Гельзін, #Олімпік

Джерело - Великий футбол.

Донецький Олімпік має складнощі клубу через припинення чемпіонату у зв'язку з епідемію коронавірусу. 

Про це заявив президент клубу Владислав Гельзін.

"Потрібно знаходити кошти для утримання клубу. У цій ситуації складно, коли чемпіонат не грається, спонсори відмовляються, у них свої причини на це. 

Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати клуб в тому вигляді, як раніше", - сказав Гельзін. 

Раніше, Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ.

Нагадаємо, Сидорчук вказав причину невдалого виступу Динамо у нинішньому сезоні.

Коментарі ()