Донецький Олімпік має складнощі клубу через припинення чемпіонату у зв'язку з епідемію коронавірусу.

Про це заявив президент клубу Владислав Гельзін.

"Потрібно знаходити кошти для утримання клубу. У цій ситуації складно, коли чемпіонат не грається, спонсори відмовляються, у них свої причини на це.

Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати клуб в тому вигляді, як раніше", - сказав Гельзін.