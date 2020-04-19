Джерело - Великий футбол.
Донецький Олімпік має складнощі клубу через припинення чемпіонату у зв'язку з епідемію коронавірусу.
Про це заявив президент клубу Владислав Гельзін.
"Потрібно знаходити кошти для утримання клубу. У цій ситуації складно, коли чемпіонат не грається, спонсори відмовляються, у них свої причини на це.
Якщо ситуація затягнеться, далі буде складно утримувати клуб в тому вигляді, як раніше", - сказав Гельзін.
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