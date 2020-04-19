Палкін: У нинішній ситуації потрібно, щоб в УПЛ залишилося 12 клубів

Раніше в УПЛ хотіли переходити на 14 клубів, але у нинішній ситуації це повністю провальна ідея.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін .

"Проблеми будуть, це 100%. Сьогодні складно порахувати, наскільки важкі будуть ці проблеми, ніхто не знає, що буде завтра. У Німеччині клуби першої другої ліги фінансуються за рахунок продажу квитків, для них це дуже сильний удар буде.

А після коронавірусу люди почнуть ходити на стадіони, в кращому випадку, через рік. Навіть якщо ви оголосите, що все добре з коронавірусів, проблема подолана, люди просто боятимуться. Це буде фактор, який буде змушувати ще довгий час перебувати поза таких масових заходів.

Нам треба буде скорегувати свої позиції на наступний сезон. Хотіли переходити на 14 клубів. Вважаю, що в нинішній ситуації це повністю провальна ідея. Потрібно, щоб залишилося 12. Дай бог, щоб ще 12 в нормальному вигляді збереглося.

Треба переглянути ситуацію через форс-мажорних обставин. В основному постраждають клуби першої ліги від цієї ситуації. Оскільки дохідна частина там фактично відсутній", - сказав Палкін.