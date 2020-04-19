Жарт Ді Каніо залишив на місяць без футболу колишнього гравця Лаціо

Джерело - Сайт Джанлуки Ді Марціо.
Колишній півзахисник Лаціо і Інтера Габі Мудінгай мав забавну історію, яка пов'язана з легендою англійського Вест Гема Паоло Ді Каніо.
Про це заявив ексгравець римського клубу.
"Я боюся собак, і Ді Каніо знав це. Через кілька днів після нашого першого дербі він запросив до свого дому хлопців з Лацо.
Коли ми увійшли, там був його собака, ротвейлер, прив'язаний біля будки. Він почав гавкати, тому я попросив хлопців йти швидше. Ззаду на мене хтось стрибнув.
Я закричав: "Cобака вкусила мене, собака вкусила мене", - і мало не заплакав. Це був Ді Каніо, який пожартував наді мною. Я впав, і пропустив місяць через травму ", - зізнався Мудінгай.
Габі Мудінгай і Паоло Ді Каніо перетиналися в Лаціо в сезоні-2005/06.
Нагадаємо, Барселона хоче підписати захисника Лаціо.