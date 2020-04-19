Жарт Ді Каніо залишив на місяць без футболу колишнього гравця Лаціо

Колишній півзахисник Лаціо і Інтера Габі Мудінгай мав забавну історію, яка пов'язана з легендою англійського Вест Гема Паоло Ді Каніо.

Про це заявив ексгравець римського клубу.

"Я боюся собак, і Ді Каніо знав це. Через кілька днів після нашого першого дербі він запросив до свого дому хлопців з Лацо.

Коли ми увійшли, там був його собака, ротвейлер, прив'язаний біля будки. Він почав гавкати, тому я попросив хлопців йти швидше. Ззаду на мене хтось стрибнув.

Я закричав: "Cобака вкусила мене, собака вкусила мене", - і мало не заплакав. Це був Ді Каніо, який пожартував наді мною. Я впав, і пропустив місяць через травму ", - зізнався Мудінгай.