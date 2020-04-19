Агент: Червона картка Хачеріді - привіт власнику Динамо від федерації

Друга картка захиснику брестського Динамо Габі Кікі стало дуже сильним бажанням судді вплинути на результат матчу з Вітебськом (0:1).

Про це заявив футбольний агент Валерій Ісаєв.

"У першому таймі суддя не свиснув незаперечне порушення на Кікі, після чого були найгостріші моменти.

Друга картка Кікі - це дуже сильне бажання судді вплинути на результат матчу. Ну а червона картка Хачеріді і пенальті (при жахливій грі захисника) - привіт Зайцеву (власник брестського Динамо - прим.) від федерації. При тому, що з цим футболістом потрібно було попрощатися після перших зимових зборів", - написав Ісаєв.