Безус: Якби Євро-2020 відбувалося цього літа, то Яремчук був би готовий допомогти збірній

Український нападник бельгійського Гента Роман Яремчук відновився від травми і виконує вправи, які роблять всі.

Про це заявив його партнер по команді Роман Безус.

"Як справи у Яремчука? Він тренується, м'яч приймає, по воротах б'є, так що все нормально. Я, звичайно, не можу сказати, що було б якби у нас були повноцінні заняття та ігри, але на цей час Рома виконує вправи, які роблять всі.

Якби Євро відбулося в нинішньому році, то нападник збірної України був би в повній бойовій готовності? Думаю так. Рома багато працює, як на полі, так і в тренажерному залі", - зазначив Безус.