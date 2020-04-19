Рафаїлов: Грімм не впорається на посаді гендиректора Зорі

Томас Грімм не зможе з Швейцарії керувати підприємством, не знаючи навіть тутешньої мови.

Про це заявив колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Томас Грімм заявив, що йому було б цікаво попрацювати менеджером Зорі. Це абсолютно безглуздо. Такий же бред, що і Смалійчук на посаду президента Прем'єр-ліги. У Грімма навіть його прізвище говорить про його казкових схильності, він уже показав себе в УПЛ. Але вирішувати звичайно Геллеру.

Грімм не впорається на цій посаді. Як він зможе з Швейцарії керувати підприємством, не знаючи навіть тутешньої мови? Він навіть не уявляє, що таке футбольний клуб Зоря. Більш того, він навіть не знайомий повністю з українськими реаліями", - зазначив Рафаїлов.