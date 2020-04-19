Рафаїлов: Грімм не впорається на посаді гендиректора Зорі

Джерело - football.ua.
Томас Грімм не зможе з Швейцарії керувати підприємством, не знаючи навіть тутешньої мови.
Про це заявив колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.
"Томас Грімм заявив, що йому було б цікаво попрацювати менеджером Зорі. Це абсолютно безглуздо. Такий же бред, що і Смалійчук на посаду президента Прем'єр-ліги. У Грімма навіть його прізвище говорить про його казкових схильності, він уже показав себе в УПЛ. Але вирішувати звичайно Геллеру.
Грімм не впорається на цій посаді. Як він зможе з Швейцарії керувати підприємством, не знаючи навіть тутешньої мови? Він навіть не уявляє, що таке футбольний клуб Зоря. Більш того, він навіть не знайомий повністю з українськими реаліями", - зазначив Рафаїлов.
Нагадаємо, колишній президент УПЛ хоче стати гендиректором Зорі.