Рафаїлов назвав суму, яку отримує головний арбітр за матч УПЛ

Не варто піднімати зарплати українським арбітрам до тих пір, поки суддівський комітет не стане більш відкритим.

Про це заявив колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Чи потрібно суддям підняти зарплату? Обов'язково потрібно. Але не варто піднімати ці зарплати до тих пір, поки суддівський комітет не стане більш відкритим. Має бути нормальний робочий контакт між суддями і іншими. А фінансова сторона дуже важлива, адже не можуть судді отримувати по 12 тисяч гривень", - зазначив Рафаїлов.