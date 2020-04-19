Півзахисник Динамо: Лукашенко говорив пити горілку, але я не згоден

Корсун висловив свою думки про події у рідній країні

Півзахисник Динамо Микита Корзун бігає близько 50 хвилин рано вранці, щоб не зустрічатися з іншими людьми в лісі біля свого будинку.

Про це заявив сам гравець.

"Білорусь - одна з небагатьох країн, де, як і раніше, грають в футбол. Федерація вирішила зупинити нижні дивізіони, але зберегти гру в вищому дивізіоні, і гравці нічого не можуть вдіяти. Люди стоять на трибунах, багато з масками і необхідною обережністю, але гравці не можуть відмовитися грати, так як федерація продовжує вважати, що все в порядку. З самого початку пандемії президент Білорусі Олександр Лукашенко називав різні методи лікування цієї хвороби, такі як відвідування саун або пиття горілки. Президент говорив про це, але я не згоден. Я професійний спортсмен, і я не п'ю горілку, але є ті, хто любить пити. Ходіть в сауну, тільки якщо ви йдете туди зі своєю сім'єю. Торгові центри також повинні мати обмежений доступ для людей. Я бігаю близько 50 хвилин рано вранці, щоб не зустрічатися з іншими людьми в лісі біля мого будинку. Після обіду я тренуюся в тренажерному залі, який у мене вдома. Я роблю силові тренування і фітнес, щоб бути готовим. Але я рідко залишаю будинок, тому що люблю грати з моєю донькою", - зазначив Корсун.

Півзахисник київського Динамо Микита Корзун нині грає на правах оренди у Португалії за клуб Вілафранкенше.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.