 Рафаїлов: Кадровий потенціал УАФ впав на дуже низький рівень | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Кадровий потенціал УАФ впав на дуже низький рівень

Сьогодні 16:11 506 0
Відомий функціонер розкритикував УАФ
Рафаїлов: Кадровий потенціал УАФ впав на дуже низький рівень
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - football.ua.

З відходом Григорія Суркіса кадровий потенціал в української федерації футболу опустився на дуже низький рівень.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Я так скажу, з відходом Григорія Суркіса кадровий потенціал в федерації опустився на дуже низький рівень. Свої посади покинули "монстри", професіонали своєї справи. А зараз... залишилися тільки півбізнесмени.

Я ж кажу, я не розумію, чому футбольні клуби не є членами федерації. Вони не можуть брати участь в обговореннях. В основному учасниками є "свої" люди, які приїхали з регіонів країни, у яких є багато привілеїв: хороші зарплати, машини, відрядження і тд. Звичайно, такі люди будуть приймати рішення, які будуть вигідні керівництву федерації, а не українському футболу.

УАФ володіє достатніми коштами, але чому то ми ніколи не бачили звітів про те, скільки і куди пішли ці гроші? Адже виховання футболістів для збірної, будівництво стадіонів - основне навантаження цього лежить суто на футбольних клубах, а не на міських федераціях або навіть УАФ. Скажіть, у нас багато футбольних полів в країні, які побудували і доглядають за ними УАФ або муніципальні федерації футболу? Хоча можу відзначити, наприклад, Запоріжжя, чия футбольна влада дуже багато сил і грошей витратила на догляд за Славутич-Ареною. Але це поодинокі приклади", - зазначив Рафаїлов.

Нагадаємо, колишній президент УПЛ хоче стати гендиректором Зорі.

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