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Гамула: Ми маємо бути вдячні чемпіонату Білорусі

Сьогодні 14:46 638 0
Гамула: Ми маємо бути вдячні чемпіонату Білорусі
#Хачеріді, #Гамула

Джерело - sport.ua.

Чемпіонат Білорусі цікавий і досить непередбачуваний.

Так вважає колишній головний тренер Закарпаття і Ростова Ігор Гамула.

"Ви бачили Брестське Динамо? У цій команді зібрані футболісти, які грали в Лізі чемпіонів. Це і Артем Мілевський, і Євген Хачеріді, які виступали за київське Динамо, і добре знайомий нам по чемпіонату Росії Сергій Кисляк. Здорово виглядає Саша Нойок, який колись у мене грав. Це потенційно дуже сильний футболіст. Мені дуже подобається, як грає клуб з Бреста.

Ми повинні бути вдячні чемпіонату Білорусі за те, що футбол взагалі зараз є. Зараз намагаюся прогнозувати результати матчів цього турніру і поки майже нічого не можу вгадати. Непередбачуваний чемпіонат. Про це говорить хоча б той факт, як погано стартували БАТЕ і Шахтар з Солігорська, та й те ж брестське Динамо. Мені цікавий цей чемпіонат, зараз намагаюся стежити за ним пильніше, адже іншого футболу немає", - сказав Гамула.

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