В Англії застрелили 60 гусей для для "забезпечення безпеки" футболістів

Джерело - iSport.ua.
У період з 2018 по 2019 рік Футбольна Асоціація Англії відстрілювала гусей для "забезпечення безпеки". В цілому було вбито близько 60 особин.
Про це повідомляє The Sun.
ФА повідомила, що все відбувалося законним шляхом, оскільки організація отримала потрібний дозвіл.
В офіційній заяві організації йдеться, що величезна кількість екскрементів, які залишали птахи, підвищувало ризик того, що люди посковзнутися і впадуть. Також збільшувалася ймовірність поширення паразитів.
Крім того, ФА перед відстрілом спробувала боротися з гусьми іншими способами, але це не допомагало.