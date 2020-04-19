В Англії застрелили 60 гусей для для "забезпечення безпеки" футболістів

У період з 2018 по 2019 рік Футбольна Асоціація Англії відстрілювала гусей для "забезпечення безпеки". В цілому було вбито близько 60 особин.

Про це повідомляє The Sun.

ФА повідомила, що все відбувалося законним шляхом, оскільки організація отримала потрібний дозвіл.

В офіційній заяві організації йдеться, що величезна кількість екскрементів, які залишали птахи, підвищувало ризик того, що люди посковзнутися і впадуть. Також збільшувалася ймовірність поширення паразитів.

Крім того, ФА перед відстрілом спробувала боротися з гусьми іншими способами, але це не допомагало.