Гравець Динамо Брест назвав умови зупинки чемпіонату Білорусі

Чемпіонат Білорусі можуть зупинити, коли коронавірус підтвердиться в одного із гравців.

Про це розповів колишній гравець Чорноморця і півзахисник Динамо Брест Еліс Бакай.

"Лікарі постійно перевіряють нас, міряють температуру, щоб подивитися, чи здорові ми. Товариші по команді в той час, коли я отримав травму, сказали мені, що зараз краще не грати в футбол, тому що великий ризик заразитися коронавірусом. Грати в футбол зараз нелегко, оскільки ви можете заразити членів сім'ї.

Нам нічого не залишається. АБФФ вирішила грати, ми будемо грати. Футболіст, який не хоче грати, може розірвати контракт з клубом і піти. Федерація в своїй заяві сказала, що, якщо у якогось гравця виявлять коронавірус, чемпіонат призупинять", - розповів Бакай.