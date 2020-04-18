Пиварич: У Динамо не говорять про завершення карантину

Ситуація з пандемією коронавірусу є непередбачуваною.

Про це розповів хорватський захисник Динамо Йосип Пиварич.

"Тренери щось говорять про можливість проведення занять у групах на базі? Поки ніхто нічого не говорив, ситуація з вірусом непередбачувана. Звичайно, всі футболісти хотіли би відновити повноцінні тренування якомога раніше, але ніхто не може знати, яка буде ситуація з епідемією завтра", - відзначив Пиварич.