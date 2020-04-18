Андронов назвав перспективи Динамо у чемпіонаті Росії

Київське Динамо не змогло у нинішньому стані боротися за чемпіонство в РПЛ.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов.

"Я не дуже розумію, що таке нинішній "динамівський стиль", а проблема з нападниками в Динамо існує вже давно. Я не розумію, чому Динамо настільки тактично негнучке.

Можна спробувати по-іншому скомпонувати атаку. Загалом, шляхом чого Динамо намагається грати, не завжди видно, а ось за рахунок чого грає Шахтар – всім зрозуміло. Всі це бачать, всі це розуміють і навіть не всі можуть цьому протистояти. Я думаю, що Динамо в нинішніх кондиціях боролося б за третє, четверте чи п'яте місце в РПЛ", – сказав Андронов.