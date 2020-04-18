Миколенко: Вразила підтримка збірної України у Львові та Києві

Захисник Динамо Віталій Миколенко вказав на фантастичну підтримку збірної України під час домашніх матчів

Про це розповів сам гравець.

"В яких містах тебе найбільше вразила підтримка збірної? У Львові та в Києві. У столиці шляхом місткості стадіону. У Львові арена менше, але підтримка неймовірна. У матчі з Люксембургом мурашки по тілу були всю гру. Хоча в усіх інших містах збірну також тепло й гарно приймають і підтримують.", - розповів Миколенко.