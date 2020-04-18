У Китаї побудують стадіон у формі лотоса за 1,5 млрд євро

Арена розрахована на 100 тисяч місць і 168 VIP-лож

Джерело - Sky Sports.

У китайській провінції Гуанчжоу почалося будівництво одного з найбільших футбольних стадіонів світу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Арена розрахована на 100 тисяч місць і 168 VIP-лож.

Вартість будівництва оцінюється в 1,5 млрд євро. Здача споруди в експлуатацію планується в кінці 2022 року.

🇨🇳 le chantier du nouveau stade de Guangzhou Evergrande est lancé



Et mouillez-vous la nuque, le stade est 😱😱😱



Infos et visuels 👉 https://t.co/zYXA1twQ9w pic.twitter.com/4VaiNPyXBR — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) April 16, 2020

Нагадаємо, Джордан виграв у Китаї судову справу, яку розглядали 8 років.