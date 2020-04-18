У Китаї побудують стадіон у формі лотоса за 1,5 млрд євро

Джерело - Sky Sports.
У китайській провінції Гуанчжоу почалося будівництво одного з найбільших футбольних стадіонів світу.
Про це повідомляє Sky Sports.
Арена розрахована на 100 тисяч місць і 168 VIP-лож.
Вартість будівництва оцінюється в 1,5 млрд євро. Здача споруди в експлуатацію планується в кінці 2022 року.
🇨🇳 le chantier du nouveau stade de Guangzhou Evergrande est lancé— Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) April 16, 2020
Et mouillez-vous la nuque, le stade est 😱😱😱
Infos et visuels 👉 https://t.co/zYXA1twQ9w pic.twitter.com/4VaiNPyXBR
Нагадаємо, Джордан виграв у Китаї судову справу, яку розглядали 8 років.