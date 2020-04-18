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Якби зараз відбувся матч між збірними України та Росії, синьо-жовті були б фаворитом.
Таку думку висловив російський коментатор Олексій Андронов в ефірі Вацко Live.
"Якщо брати стан команд (Росії та України - ред) на період завершення відбіркового циклу до Євро-2020 я б оцінив шанси як 60 на 40 на користь підопічних Шевченка. У першу чергу, Україна сильніша в плані креативу. У Росії немає таких гравців як Коноплянка, Ярмоленко, Маліновський, той же Марлос", - зауважив експерт.
Раніше Андронов заявив, що з нетерпінням чекає на матч Україна - Росія та зазначив, що тренер з РПЛ міг би очолити Динамо.