Якби зараз відбувся матч між збірними України та Росії, синьо-жовті були б фаворитом.

Таку думку висловив російський коментатор Олексій Андронов в ефірі Вацко Live.

"Якщо брати стан команд (Росії та України - ред) на період завершення відбіркового циклу до Євро-2020 я б оцінив шанси як 60 на 40 на користь підопічних Шевченка. У першу чергу, Україна сильніша в плані креативу. У Росії немає таких гравців як Коноплянка, Ярмоленко, Маліновський, той же Марлос", - зауважив експерт.