У Моурінью була домовленість з Ліверпулем у 2004-му

Джерело - ESPN.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью 16 років тому міг очолити Ліверпуль замість Челсі.
Про це розповів у біографічній книзі про португальського фахівця французький журналіст Ніколя Вилас.
У квітні 2004 року перед грою Ліги чемпіонів між Порту, який тоді очолював Моурінью, і Ліоном радник тренера Жорже Баідек провів зустріч з представниками мерсисайдського клубу.
Однак в результаті агент Жорже Мендеш порекомендував Моурінью варіант з Челсі, який пропонував більш вигідні умови.
Тренер зустрівся з власником лондонської команди Романом Абрамовичем на початку травня, а друга зустріч відбулася на яхті в Монако на наступний день після перемоги Порту в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Моурінью і гравці Тоттенгема порушили карантин
Також, Моурінью придумав, як тренувати гравців під час карантину.