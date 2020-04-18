У Моурінью була домовленість з Ліверпулем у 2004-му

Роман Абрамович запропонував більш вигідні умови

Джерело - ESPN.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью 16 років тому міг очолити Ліверпуль замість Челсі.

Про це розповів у біографічній книзі про португальського фахівця французький журналіст Ніколя Вилас.

У квітні 2004 року перед грою Ліги чемпіонів між Порту, який тоді очолював Моурінью, і Ліоном радник тренера Жорже Баідек провів зустріч з представниками мерсисайдського клубу.

Однак в результаті агент Жорже Мендеш порекомендував Моурінью варіант з Челсі, який пропонував більш вигідні умови.

Тренер зустрівся з власником лондонської команди Романом Абрамовичем на початку травня, а друга зустріч відбулася на яхті в Монако на наступний день після перемоги Порту в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Моурінью і гравці Тоттенгема порушили карантин

Також, Моурінью придумав, як тренувати гравців під час карантину.