Анексія Криму та військові дії на Донбасі спричинили серйозні наслідки для Росії.

Про це розповів Російський футбольний коментатор і журналіст Василь Уткін

"Крим цілком міг бути російським, якби у кримчан користувалася успіхом російська освіта, якби люди купували російські товари, якби там працювали російські бізнесмени і вигравали конкуренцію. Те, як Крим став російським, складно прийняти, я це не дуже розумію.

Люди мого кола спілкування розглядають Крим і Донбас як прояв тих проблем, які і призвели Росію до того стану, в якому вона зараз знаходиться. Перший прояв, що все пішло не туди, це те саме засідання Єдиної Росії, де було оголошено, що Путін повертається. Я дуже засмутився, що вони вирішили це без мене, адже це мене стосується, як і інших 140 мільйонів хлопців та дівчат на зразок мене. Для мене поворот стався саме тоді, все інше - прояв", - розповів Уткін.