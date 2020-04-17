Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе повинен бути обережним у своїй поведінці і у ньому занадто багато неймаризації.

Про це заявив колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі.

"Мбаппе досягнув прогресу за три роки. У футбольний світ він поринув із неймовірним потенціалом, але це був діамант, що потребує полірування. Далі стався коштовний трансфер до клубу, в якому зібрано багато зірок. Йому довелося усе це опанувати на полі та за його межами. За статистикою він також прогресував. Він продемонстрував неабияку зрілість у різних областях.

Проте, започаткувалась тенденція, за якою він мене дратує все більше і більше. Він прагне отримати все й відразу. Він конфліктує з партнерами. Та ми забуваємо, що він молодий. Він вже чимало досягнув, але ми завжди просимо більшого. Те, що він робить, неймовірно, в нього попереду світле майбутнє. Та зайвий тиск на себе з бажанням виграти Золотий м'яч дратує. Він повинен бути обережним у своїй поведінці. У ньому занадто багато неймаризації, це може мати негативні наслідки", - заявив Петі.