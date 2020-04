23-річний французький лівий вінгер Баварії Кінгслі Коман ризикує отримати штраф від мюнхенського клубу.

Про це заявив сам гравець.

Kingsley Coman will be fined for coming to training in a McLaren instead of his Audi car.

Coman to BILD: "I'd like to apologize to the club and Audi for not having come to training in my company car. The reason was a damaged wing mirror on my Audi. It still was a mistake" pic.twitter.com/VOsUnL83Si