Колишній гравець Таврії: Бойцан збрехав, що мій трансфер обійшовся у кілька мільйонів євро

Шведський півзахисник Густав Свенссон до сімферопольської Таврії перебрався вільним агентом і абсолютно безкоштовно.

Про це заявив сам футболіст.

"Таврія" не була клубом, де правильно вели справи. На початку сезону-2013/14 мені сказали, що наш генеральний директор (Олександр Бойцан - прим.) розтратив багато грошей. З Туреччини в Україну я перебрався вільним агентом і абсолютно безкоштовно. Але після року, проведеного в клубі, до мене дійшли чутки, що наш генеральний директор поїхав до власника клубу і розповів йому, що мій трансфер обійшовся в кілька мільйонів євро. Власник дав йому ці гроші, а потім вони просто зникли" - зазначив Свенссон.