Смалійчук: Якби в УПЛ грав хоча б один азіат - продав би права на трансляцію в Азію

Олег Смалійчук у Карпатах намагався продати права на трансляцію матчів львів'ян в Індонезію.

Про це заявив сам функціонер.

"Нам потрібно навчитися продавати. Якби у нашому чемпіонаті грав хоча б один азіат - я б поїхав в Азію і продав права на трансляцію туди. Коли працював у Карпатах - у мене було 200 перельотів на рік. І це в одних Карпатах. А у Прем'єр-лізі 12 клубів.

Тут потрібно працювати. Все, що я можу сказати з приводу продажів - мені нічого і нікому вже не потрібно доводити. Коли я працював в Карпатах, то намагався продати права на трансляцію матчів львів'ян у Індонезію. Це була моя мотивація, щоб не йти на "плюси" і телеканал "Футбол". Хотів підписати звідти футболіста, якого перехопили в останній тиждень трансферного вікна. А другий індус з Індії зламався", - сказав Смалійчук.