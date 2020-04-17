Смалійчук: Якби в УПЛ грав хоча б один азіат - продав би права на трансляцію в Азію

Джерело - Чемпіон.
Олег Смалійчук у Карпатах намагався продати права на трансляцію матчів львів'ян в Індонезію.
Про це заявив сам функціонер.
"Нам потрібно навчитися продавати. Якби у нашому чемпіонаті грав хоча б один азіат - я б поїхав в Азію і продав права на трансляцію туди. Коли працював у Карпатах - у мене було 200 перельотів на рік. І це в одних Карпатах. А у Прем'єр-лізі 12 клубів.
Тут потрібно працювати. Все, що я можу сказати з приводу продажів - мені нічого і нікому вже не потрібно доводити. Коли я працював в Карпатах, то намагався продати права на трансляцію матчів львів'ян у Індонезію. Це була моя мотивація, щоб не йти на "плюси" і телеканал "Футбол". Хотів підписати звідти футболіста, якого перехопили в останній тиждень трансферного вікна. А другий індус з Індії зламався", - сказав Смалійчук.
Раніше, Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ.
Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.