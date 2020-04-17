67-річний колишній тренер київського Динамо і збірної України Олег Блохін в інтернеті тільки новини переглядає.

Про це заявив ексдинамівець.

"Чи я соціальними мережами на дозвіллі не захопився? Я в інтернеті тільки новини переглядаю, але там - часто посилання на Instagram різних футбольних людей зустрічаю. Ось Ігор серйозні речі пише, у нього помічники для цього спеціальні є, а що більшість там ліпить - розуму незбагненно! Показують народу, як п'ють, як гуляють", - зазначив Блохін.