 Блохін розкрив секрет Бєланова | Футбол | Champion.com.ua
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Блохін: У Бєланова є спеціальні помічники для соціальних мереж

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Легенда українського футболу - про секрет Бєланова
Блохін: У Бєланова є спеціальні помічники для соціальних мереж
#Динамо, #Блохін

Джерело - footclub.com.ua.

67-річний колишній тренер київського Динамо і збірної України Олег Блохін в інтернеті тільки новини переглядає.

Про це заявив ексдинамівець.

"Чи я соціальними мережами на дозвіллі не захопився? Я в інтернеті тільки новини переглядаю, але там - часто посилання на Instagram різних футбольних людей зустрічаю. Ось Ігор серйозні речі пише, у нього помічники для цього спеціальні є, а що більшість там ліпить - розуму незбагненно! Показують народу, як п'ють, як гуляють", - зазначив Блохін.

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