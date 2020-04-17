Голкіпер Динамо Денис Бойко досі засмучений, що у складі Дніпра не виграв фінал Ліги Європи.

Про це заявив сам голкіпер.

"Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи завдяки колективу. Він був суперський, і тільки через це ми і дійшли до фіналу. На шляху у нас було багато нефутбольних моментів, які багатьом могли б не дозволити пройти той шлях, який пройшли ми. Тоді, пам'ятаємо, багато в чому випадково ми вийшли з групи, коли не зарахували гол Карабаху з Інтером.

Я до сих пір засмучуюсь, що не виграли фінал. Важке враження.

Що стосується нинішніх українських клубів, то, думаю, Шахтарю під силу вийти у фінал Ліги Європи. Думаю, їх підтримає вся Україна. Це стало б вагомою подією. Якщо вони пройдуть Вольфсбург, то все в їхніх руках", - сказав Бойко.