Смалійчук: В УПЛ є клуби, які готові висунути мою кандидатуру

Сучасний менеджер має бути генератором ідей і відстоювати ініціативи тих людей, які краще розуміються у своїх секторах.

Про це заявив колишній віцепрезидент львівських Карпат Олег Смалійчук.

"Не буду говорити з ким я спілкувався. Є клуби, які готові висунути мою кандидатуру.

Команди у мене немає, тому що я ще не кандидат. Але я знайомий з багатьма людьми, яких би я запросив.

Хоча зараз є непогані хлопці в Прем'єр-лізі. Є адекватні люди. Сучасний менеджер - це не той, хто виконує сам роботу. Він має бути генератором ідей і відстоювати ініціативи тих людей, які краще розуміються у своїх секторах", - сказав Смалійчук.