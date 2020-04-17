Смалійчук: В УПЛ є клуби, які готові висунути мою кандидатуру

Джерело - Чемпіон.
Сучасний менеджер має бути генератором ідей і відстоювати ініціативи тих людей, які краще розуміються у своїх секторах.
Про це заявив колишній віцепрезидент львівських Карпат Олег Смалійчук.
"Не буду говорити з ким я спілкувався. Є клуби, які готові висунути мою кандидатуру.
Команди у мене немає, тому що я ще не кандидат. Але я знайомий з багатьма людьми, яких би я запросив.
Хоча зараз є непогані хлопці в Прем'єр-лізі. Є адекватні люди. Сучасний менеджер - це не той, хто виконує сам роботу. Він має бути генератором ідей і відстоювати ініціативи тих людей, які краще розуміються у своїх секторах", - сказав Смалійчук.
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