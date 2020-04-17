Серед обміняних полонених є 23-річний ультрас луганської Зорі

Русинов просидів у полоні два роки

Джерело - Главком.

Серед 20-ти звільнених Україною громадян, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є ім’я фаната луганської Зорі Сергія Русинова, який потрапив у полон ще в серпні 2018 року за пости у соцмережах.

Про це повідомляє Українська правда.

Ультрас багатьох команд активно підтримували хлопця у соцмережах та привертали увагу суспільства відповідними банерами, які вивішували на матчах. Сергій тепер на волі, тож все було не даремно. Сергієві Русинову - 23 роки, він студент Луганського коледжу культури та мистецтв.

Раніше, Шуфрич зазначав, що заслуги Вернидуба у Зорі є переоціненими.