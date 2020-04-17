Колишній наставник одеського Чорноморця Роман Григорчук готовий знову попрацювати в Україні.

Про це заявив екснаставник Астани.

"Чому я пішов з Чорноморця? У зв'язку з подіями в Україні (2014 рік - прим.) керівництво почало ставити перед командою інші завдання. Крім того, я хотів спробувати себе в Лізі чемпіонів.

Повернення в Україну? У мене велике бажання і я готовий до цього. Буду з нетерпінням чекати шансу", - сказав Григорчук.