Джерело - Футбол 1/2/3.
Колишній наставник одеського Чорноморця Роман Григорчук готовий знову попрацювати в Україні.
Про це заявив екснаставник Астани.
"Чому я пішов з Чорноморця? У зв'язку з подіями в Україні (2014 рік - прим.) керівництво почало ставити перед командою інші завдання. Крім того, я хотів спробувати себе в Лізі чемпіонів.
Повернення в Україну? У мене велике бажання і я готовий до цього. Буду з нетерпінням чекати шансу", - сказав Григорчук.
У минулому сезоні Григорчук виграв чемпіонат Казахстану з Астаною, проте покинув клуб за угодою сторін.
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