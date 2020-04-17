Франков - про заборгованість Динамо за Соля: Деякі ЗМІ вчинили ґвалт

Нідерландська сторона в особі Віллем ІІ жодних претензій до київського Динамо по трансферу Франа Соля не має.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Деякі ЗМІ вчинили ґвалт: Ой, Динамо досі платить за Франа Соля! Новина подається з якимось дивним душком – типу уявляєте, що робиться?! Розповідаю.

Наскільки мені відомо - платить. Нідерландська сторона в особі Віллем ІІ жодних претензій не має. Трансферна сума з самого початку була розбита в інтересах покупця на кілька платежів протягом двох або більше років.

Так у світі працюють абсолютно всі. Футбольний трансферний ринок не дуже відрізняється від інтернет-магазину, і якщо вам вдалося купити щось або когось за вказану ціну, але розтягнувши виплати - це удача. Саме тому поняття сума трансферу для тих, хто розбирається в темі завжди вимагає уточнення. На пальцях: дешевше, але зараз, трохи дорожче, але завтра. Якщо вийшло дешевше і завтра - добре!

Сказане не має відношення до оцінки Соля як гравця і необхідності даного трансферу для Динамо - мова виключно про ринкові і юридичні подробиці того, що сталося минулої зими", - зазначив Франков.