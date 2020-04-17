Смалійчук: Я поки що не кандидат на посаду президента Прем'єр-ліги

Колишній віцепрезидент львівських Карпат Олег Смалійчук має бажання балотуватися на посаду президента Прем'єр-ліги.

Про це заявив сам функціонер.

"Я поки що не кандидат. Кандидатом я стану лише тоді, коли один з 12-ти клубів нашої Прем'єр-ліги запропонує мою кандидатуру на цю посаду. На цей час я всього лише маленька людина, бізнесмен, який заявив про своє бажання очолити такий амбітний проєкт, як Прем'єр-ліга.

Для чого це мені потрібно? Як кажуть, голова не для того, щоб запам'ятовувати, а для того, щоб думати. Зараз, коли ми всі закриті по домівках, у мене було більше часу познайомитися з телевізором. Вперше за 40 років став з ним на "ти". Дивився програму "Великий футбол" Олександра Денисова і слухав шанованих людей. У тому числі і колишнього президента Прем'єр-ліги. Записав деякі його фрази", - сказав Смалійчук.