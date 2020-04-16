Нападнику Реала загрожує ув’язнення за порушення правил карантину

Лука Йович може отримати тюремний термін

Нападнику Реала Луці Йовичу сербська поліція пред'явила звинувачення за порушення карантину.

Про це повідомляє Informer.

Йовичу було висунуто звинувачення за статтею 248 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 3 років.

Відзначимо, що Йович спершу перервав двотижневий карантин у Реалі, щоб відправитися в Сербію на день народження своєї подруги. Потім футболіст порушив безліч приписів уряду Сербії, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

З собою у гравця був документ від лікарів Реала, в якому було сказано, що футболіст двічі здав негативний тест на коронавірус. Однак в аеропорту Белграда Йович підписав документ, в якому погодився дотримуватися 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, керівництво Реала має претензії до свого сербського нападника через те, що той порушив умови карантину.