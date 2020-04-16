Нападнику Реала загрожує ув’язнення за порушення правил карантину

Джерело - ua.tribuna.com.
Нападнику Реала Луці Йовичу сербська поліція пред'явила звинувачення за порушення карантину.
Про це повідомляє Informer.
Йовичу було висунуто звинувачення за статтею 248 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 3 років.
Відзначимо, що Йович спершу перервав двотижневий карантин у Реалі, щоб відправитися в Сербію на день народження своєї подруги. Потім футболіст порушив безліч приписів уряду Сербії, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.
З собою у гравця був документ від лікарів Реала, в якому було сказано, що футболіст двічі здав негативний тест на коронавірус. Однак в аеропорту Белграда Йович підписав документ, в якому погодився дотримуватися 14-денну самоізоляцію.
Нагадаємо, керівництво Реала має претензії до свого сербського нападника через те, що той порушив умови карантину.