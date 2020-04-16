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Обі Мікел вказав причину провалу Шевченка у Челсі

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Джон Обі Мікел прокоментував гру Андрія Шевченка у Челсі
Обі Мікел вказав причину провалу Шевченка у Челсі
#Шевченко, #Челсі

Джерело - ua.tribuna.com.

Нападник Андрій Шевченко перейшов у Челсі в невідповідний час.

Про це розповів колишній гравець лондонського клубу Джон Обі Мікел.

"Це була вже не та кар'єра, яку він мав у Мілані.

Не можу сказати, що він не забивав голи. Челсі намагався повернути його вибуховість. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов в невідповідний час. Йому ледь не виповнилося 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", - сказав Обі Мікел.

Нагадаємо, Шевченко може очолити клуб АПЛ.

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