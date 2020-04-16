Нападник Андрій Шевченко перейшов у Челсі в невідповідний час.

Про це розповів колишній гравець лондонського клубу Джон Обі Мікел.

"Це була вже не та кар'єра, яку він мав у Мілані.

Не можу сказати, що він не забивав голи. Челсі намагався повернути його вибуховість. Всі намагалися допомогти йому. Але я думаю, що він просто перейшов в невідповідний час. Йому ледь не виповнилося 30 років, футболісти починають трохи втрачати в цьому віці", - сказав Обі Мікел.