Джерело - Sport24.
Коли тренер Юрій Сьомін залишив Локомотив, Олександр Алієв хотів піти за ним і робив все, щоб його вигнали з команди.
Про це заявила екскерівниця клубу Ольга Смородська.
"Ви знаєте, я не знаю, чи потрібно мені взагалі в цю полеміку вдаватися. Коли пішов Сьомін, Алієв хотів піти за ним і робив все, щоб його вигнали з команди. Наприклад, без причини не був на тренуванні.
Я абсолютно не хочу вступати з ним в полеміку. Життя показало, хто має рацію, а хто винен. По тому, як закінчилася його кар'єра, все зрозуміло. Ольга Смородська тут абсолютно ні до чого. Куди хотів, туди і поїхав", - сказала Смородська.
Контракт Алієва належав Локомотиву з лютого 2010-го по березень 2011-го року.
Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.
Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.