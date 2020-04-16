Смородська поділилася думкою щодо ексгравця

Джерело - Sport24.

Коли тренер Юрій Сьомін залишив Локомотив, Олександр Алієв хотів піти за ним і робив все, щоб його вигнали з команди.

Про це заявила екскерівниця клубу Ольга Смородська.

"Ви знаєте, я не знаю, чи потрібно мені взагалі в цю полеміку вдаватися. Коли пішов Сьомін, Алієв хотів піти за ним і робив все, щоб його вигнали з команди. Наприклад, без причини не був на тренуванні. Я абсолютно не хочу вступати з ним в полеміку. Життя показало, хто має рацію, а хто винен. По тому, як закінчилася його кар'єра, все зрозуміло. Ольга Смородська тут абсолютно ні до чого. Куди хотів, туди і поїхав", - сказала Смородська.

Контракт Алієва належав Локомотиву з лютого 2010-го по березень 2011-го року.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.