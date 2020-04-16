Лише чотири команди Першої ліги ставлять завдання виходу до УПЛ - ТаТоТаке

До української Прем'єр-Ліги з Першої ліги бажають вийти Рух, Волинь, Минай та Інгулець.

Про це заявив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"На підвищення у класі у Першій лізі є вісім претендентів. Хто з них більше заслуговує на вихід до УПЛ? Ми оцінили показники команд в очікуванні очок. За цим показником перше місце посідає Інгулець (38 очок), друге та третє - Агробізнес (35) та Гірник-Спорт (33). Як бачимо дві останні команди мають потенціал, але не мають бажання виходить до УПЛ.

На скільки мені відомо мету виходу до УПЛ ставлять чотири команди - Рух. Волинь, Минай та Інгулець. Судячи з усього серед них і будуть розігруватися путівки", - зазначив Болотніков.