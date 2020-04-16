Каштру: Навіщо розпочинати новий сезон, так і не закінчивши попередній?

Після завершення пандемії коронавірусу футболістам, перш за все, варто дограти всі розпочаті турніри, а потім думати про те, як бути з наступними розіграшами.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"Існуюча бізнес-модель життєздатна лише під час активного футболу. Є багато людей, які залежать від гри. Тому немає ніякого сенсу починати новий сезон, не закінчивши поточний. Закінчити потрібно, коли це стане можливо. Навіщо розпочинати новий сезон, так і не закінчивши попередній?

"Чемпіонство - це результат боротьби за підсумками кількості турів, яка була обумовлена в самому початку. Нехай наступний сезон буде більш напруженим, можна відмовитися від розіграшу національних кубків, проводити євротурніри по одному матчу на стадії, що завгодно. Однак зараз одне можна сказати напевно - наступний сезон не може початися без завершення поточного", - зазначив Каштру.