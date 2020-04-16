Франков: Інформація про інтерес Мілана до Попова - агентські підступи

У світі існують тисячі агентів, які зацікавлені в тому, щоб кудись влізти.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

"Вважаю, що інформація про інтерес Мілана до Попова - це агентські підступи. Більш того, я боюся, що вони погано діють на футболістів. Взагалі ж на це питання може відповісти Ігор Суркіс. Якщо він покладе на стіл факс з пропозицією Мілана - це реальний інтерес. Все інше - фігня.

У світі існують тисячі агентів, які зацікавлені в тому, щоб кудись влізти. Вони будуть щось розповідати, виходити на самого футболіста і говорити, що можуть влаштувати тебе в Мілан. Тільки підпиши договір. Багато гравців ведуться і підписують. А потім страждають. Є, звичайно, і зворотна сторона. Футболісти можуть кидати агентів. Це складний процес", - зазначив Франков.