УЄФА дискваліфікував гравця Копенгагена за поштовх поліцейського у матчі Ліги Європи

Копенгаген має намір оскаржити рішення УЄФА

УЄФА дискваліфікував на три матчі уругвайського нападника Копенгагена Майкла Сантоса, який штовхнув поліцейського під час святкування голу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Селтіком (3:1).

Про це повідомляє Goal.

Сантос став автором першого гола, забивши на 51-й хвилині.

Під час святкування другого голу данського клубу, який забив Пеп Бйолі, поліцейські спробували заспокоїти гравців. В результаті Сантос штовхнув представника закону. Копенгаген має намір оскаржити рішення УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА підготував несподіваний варіант догравання єврокубків.