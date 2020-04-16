Блаттер: США або Японія можуть прийняти ЧС-2022 замість Катару

Блаттер назвав країни, які можуть прийняти ЧС-2022

Джерело - ESPN.

На чемпіонаті світу з футболу в 2022 році організаційні зусилля не будуть більше, ніж на ЧС-2018.

Колишній президент Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер

"США можуть зробити це замість 2026 року. Вони здатні, це не ракетобудування. Японія також може прийняти турнір. Вони також запропонували провести чемпіонат світу 2022 року. На щастя, на чемпіонаті світу 2022 року буде тільки 32 команди, а не 48, як планував президент ФІФА Джанні Інфантіно. Організаційні зусилля не будуть більше, ніж на ЧС-2018", - сказав Блаттер.

Раніше міністерство юстиції США звинуватило Росію і Катар в даванні хабаря чиновникам ФІФА за проведення чемпіонату світу.