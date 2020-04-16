Російський клуб знявся з чемпіонату, не дочекавшись відновлення змагань

Футбольний клуб Армавір припинив виступи в чемпіонаті ФНЛ (другий дивізіон Росії), не дочекавшись відновлення змагань.

Про це повідомляють в офіційному зверненні керівники клубу.

"У зв'язку з тим, що ФК Армавір не може виконати всі умови ліцензування на сезон 2020/21, включаючи атестацію академії клубу, а також у зв'язку з непередбачуваною ситуацією в частині продовження чемпіонату, власник клубу Джеван Челоянц прийняв рішення зняти ФК Армавір з першості ФНЛ.

ФК Армавір в повному обсязі виконає фінансові зобов'язання за всіма контрактами і припинить сезон без боргів. На цей час ми робимо все, щоб ФК Армавір продовжував існування в професійному футболі. Ймовірно, новий сезон клуб почне в ПФЛ. Адміністрація міста обіцяла допомогти клубу зберегти професійний статус", - йдеться у зверненні.