Російський клуб знявся з чемпіонату, не дочекавшись відновлення змагань

Джерело - fcarmavir.ru.
Футбольний клуб Армавір припинив виступи в чемпіонаті ФНЛ (другий дивізіон Росії), не дочекавшись відновлення змагань.
Про це повідомляють в офіційному зверненні керівники клубу.
"У зв'язку з тим, що ФК Армавір не може виконати всі умови ліцензування на сезон 2020/21, включаючи атестацію академії клубу, а також у зв'язку з непередбачуваною ситуацією в частині продовження чемпіонату, власник клубу Джеван Челоянц прийняв рішення зняти ФК Армавір з першості ФНЛ.
ФК Армавір в повному обсязі виконає фінансові зобов'язання за всіма контрактами і припинить сезон без боргів. На цей час ми робимо все, щоб ФК Армавір продовжував існування в професійному футболі. Ймовірно, новий сезон клуб почне в ПФЛ. Адміністрація міста обіцяла допомогти клубу зберегти професійний статус", - йдеться у зверненні.
Армавір займав 12-те місце в турнірній таблиці ФНЛ з 30 очками.
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