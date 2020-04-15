Стала відома дата відновлення чемпіонатів

Вже з 20 квітня австрійські та чеські клуби можуть повернутись до тренувань.

Про це повідомляє Reuters.

Таке послаблення обмежень пов'язане з позитивною динамікою щодо коронавірусу. Якщо кількість нових інфікувань продовжить знижуватись, то в Чехії зможуть відновити чемпіонат 8 червня, а Австрія повернеться до футболу вже у другій половині травня.

Відзначимо, що в обох випадках матчі відбуватимуться при пустих трибунах.

Нагадаємо, Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США.