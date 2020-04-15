 Чехія та Австрія готуються відновити чемпіонати | Футбол | Champion.com.ua
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Чехія та Австрія готуються відновити чемпіонати

Сьогодні 21:15 831 0
Стала відома дата відновлення чемпіонатів
Чехія та Австрія готуються відновити чемпіонати
#Чехія, #Австрія, #карантин

Джерело - football24.ua.

Вже з 20 квітня австрійські та чеські клуби можуть повернутись до тренувань.

Про це повідомляє Reuters.

Таке послаблення обмежень пов'язане з позитивною динамікою щодо коронавірусу. Якщо кількість нових інфікувань продовжить знижуватись, то в Чехії зможуть відновити чемпіонат 8 червня, а Австрія повернеться до футболу вже у другій половині травня.

Відзначимо, що в обох випадках матчі відбуватимуться при пустих трибунах.

Нагадаємо, Трамп закликав відновити регулярні чемпіонати у США.

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