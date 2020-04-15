Дулуб: Коронавірус? Спортсмени не належать до групи ризику

Чемпіонат Білорусі, який триває, незважаючи на пандемію коронавірусу, стали більше дивитися.

Про це заявив екстренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб.

"Спортсмени не належать до групи ризику. Відстань на футбольному полі більше півтора метра. Вірус не живе на свіжому повітрі. Єдине, може це інший вірус. Мене вчили в інституті, що вірус виникає в закритих приміщеннях.

Наш чемпіонат стали дивитися. Навіть критика, яка присутня. Якщо її правильно використовувати, вона піде на користь. Кажуть, що швидкості не вистачає, значить, потрібно на іншу швидкість переходити. Картинки не вистачає? Значить, треба робити картинку", - сказав Дулуб.