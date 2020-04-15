Алієв: Хабіб - гордість Росії, Конор - телевізійний клоун

Екс-динамівець - про бійців ММА Нурмагомедова і Мак-Грегора

Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв, який свого часу також пограв в Анжи з Махачкали, стежить за виступами російського бійця Хабіба Нурмагомедова.

Про це заявив сам ексдинамівець.

"Хабіб Нурмагомедов теж з Дагестану. Чи слідкую за його боями? Звичайно! Я вболіваю за нього. Хабіб - дуже розумна і освічена людина, його приємно слухати. Він поважає своїх батьків, я це ціную. Можна сказати, що Хабіб - гордість Росії. Ви бачили його бій з Мак-Грегором? Вся країна за нього вболівала, не кажучи про Дагестан. За тих зірок, які були в "Анжи", так не вболівали, як за Хабіба. Чи знаєте, що багато хто в Росії хотіли перемоги Конора? Конор - телевізійний клоун, хоча він теж багато чого досяг. Але він мені не подобається, в ньому занадто багато пафосу. А Хабіб виходить і робить свою справу. Мені б дуже хотілося з ним познайомитися і поспілкуватися. Хабіб - приклад для молоді, яка починає свій спортивний шлях", - зазначив Алієв.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.