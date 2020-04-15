Легіонер Динамо поскаржився на величезні штрафи в Україні

Нападник Динамо Каргбо і його подруга з Нідерландів не змогли залишити Київ на період карантину.

Про це заявив сам динамівець.

"Я залишився в Києві, зараз не можу покинути країну, як і моя подруга з Нідерландів. На щастя, ми все ще можемо виходити на вулицю по двоє. Вам просто потрібно взяти з собою паспорт і маску, інакше заплатите штраф в розмірі 600 доларів.

У нинішньому сезоні я вже грав за Руселаре і Льєрс до того, як підписав контракт з Динамо взимку, тому я не мав права грати в офіційних матчах. Також продовжую реабілітацію після травми коліна", - сказав Каргбо.