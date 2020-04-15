 Легіонер Динамо поскаржився на величезні штрафи в Україні | Футбол | Champion.com.ua
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Легіонер Динамо поскаржився на величезні штрафи в Україні

Сьогодні 10:41 888 0
Каргбо злякався великих штрафів за порушення карантину
Легіонер Динамо поскаржився на величезні штрафи в Україні
#Каргбо, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Нападник Динамо Каргбо і його подруга з Нідерландів не змогли залишити Київ на період карантину.

Про це заявив сам динамівець.

"Я залишився в Києві, зараз не можу покинути країну, як і моя подруга з Нідерландів. На щастя, ми все ще можемо виходити на вулицю по двоє. Вам просто потрібно взяти з собою паспорт і маску, інакше заплатите штраф в розмірі 600 доларів.

У нинішньому сезоні я вже грав за Руселаре і Льєрс до того, як підписав контракт з Динамо взимку, тому я не мав права грати в офіційних матчах. Також продовжую реабілітацію після травми коліна", - сказав Каргбо.

Раніше повідомлялося, що Наполі слідкує за двома гравцями Динамо.

Нагадаємо, Вербич назвав ціль Динамо.

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