 Маліновський поскаржився на важкі тренування в Аталанті | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський поскаржився на важкі тренування в Аталанті

Сьогодні 11:33 699 0
Українець - про тренування в Аталанті
Маліновський поскаржився на важкі тренування в Аталанті
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

В Аталанті тренерський штаб проводить важкі та інтенсивні тренування.

Про це заявив півзахисник команди Руслан Маліновський.

"Тренування? Так, важкі. Інтенсивність висока, паузи маленькі. Дуже часто, коли тижневий цикл, ти начебто вже все - провів роботу дуже серйозну - але після цього слід якась бігова робота на хвилин 20. Тут завжди, коли думаєш, що тренування закінчилася, ти вже набігався - завжди ще одна вправа. Ми граємо двосторонку на чверть або половину поля, Гасперіні завжди говорить Останнє. Ти граєш ось це останнє 5 хвилин, так ще 40 хвилин може бути", - відзначив Маліновський.

Раніше, Маліновський вказав на ситуацію з коронавірусом в Італії.

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