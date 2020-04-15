Маліновський поскаржився на важкі тренування в Аталанті

В Аталанті тренерський штаб проводить важкі та інтенсивні тренування.

Про це заявив півзахисник команди Руслан Маліновський.

"Тренування? Так, важкі. Інтенсивність висока, паузи маленькі. Дуже часто, коли тижневий цикл, ти начебто вже все - провів роботу дуже серйозну - але після цього слід якась бігова робота на хвилин 20. Тут завжди, коли думаєш, що тренування закінчилася, ти вже набігався - завжди ще одна вправа. Ми граємо двосторонку на чверть або половину поля, Гасперіні завжди говорить Останнє. Ти граєш ось це останнє 5 хвилин, так ще 40 хвилин може бути", - відзначив Маліновський.