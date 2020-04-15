Маліновський: Якби Пятов був молодший, його б Гвардіола купив

Під час пресингу суперників перша передача Пятова дуже важлива для збірної України.

Про це заявив півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

"Перенесення Євро? Важко сказати, чи піде це на користь збірній чи ні. У будь-якому випадку підготуємося до чемпіонату Європи.

Все буде залежати від готовності футболістів, від того, як Андрюха Пятов себе буде почувати. Він як останній захисник грає. У нього передача краща, ніж в деяких польових футболістів.

Було б Пятову зараз 25 років, то Гвардіола вже купив його. Замість Едерсона. Пятов був би навіть сильнішим.

Якщо серйозно, то під час пресингу суперників перша передача Пятова дуже важлива для нас. Я знаю, що він буде на топ-рівні", - відзначив Маліновський.