Алієв: Моя думка не змінилася, коронавірус - це фейк

Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв дотримується запобіжних заходів, щоб не захворіти на коронавірус.

Про це заявив сам ексдинамівець.

"Нещодавно гуляв з собакою - у нас на набережній дуже багато людей. Хтось в масках, хтось без них. Я навіть не бачив поліцейських.

Я дотримуюся запобіжних заходів, щоб не захворіти, але моя думка не змінилася: коронавірус - це фейк. Все добре, у мене результат тесту негативний. Цей тест я здав для себе.

Звичайно, ЗМІ лякають людей! Хвороб дуже багато, раніше не починали ж такий розголос. Значить, це комусь потрібно нагорі. Незрозуміло, для чого це все робиться.

Малий бізнес сильно страждає. У людей гроші-то закінчуються. Головне – щоб не почалося мародерство. А то відправили людей на карантин за свій рахунок, не так вже й багато грошей у них було. Тим більше, самоізоляція за свій рахунок. Не знаю, що буде. Дай бог, щоб все це швидше закінчилося. Країна і так злиденна, а з цим коронавірусом тільки гірше стало.

Чим заробляю? У нерухомість не вкладався. Не хочу говорити, чим і як заробляю, але джерело доходу присутнє. І мене торкнувся коронавірус, але нічого. Думаю, все налагодиться", - зазначив Алієв.