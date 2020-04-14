Для відновлення форми футболістам знадобиться щонайменше два тижні.

Про це розповів захисник Динамо Денис Попов.

"Скучив за футболу – не те слово! Ми не можемо займатися своєю улюбленою справою, не можемо тренуватися, грати. Так, без м'яча дуже важко. Важкий період для всього народу, хочеться, щоб він закінчився, як можна швидше. Щиро сподіваюся, що так і станеться.

Набирати форму потрібно буде тижнів зо два мінімум, бо робота на карантині – це не ті навантаження, це розуміє кожен. Потрібно знову набирати форму, кондиції. Буде дуже важко, оскільки підвищується ризик отримати травму. Є кому приймати рішення: нам дадуть команду, а ми виконаємо свою роботу!", - розповів Попов.