Матчі національних збірних можуть відновитися у наступному році

Міжнародні футбольні матчі зможуть відновитися не раніше 2021 року.

Про це розповів віцепрезидент Міжнародної федерації футболу Віктор Монтальяні.

"На мій погляд, національні чемпіонати залишаються в пріоритеті. Міжнародні матчі все ще планують відновити у вересні, але я не дуже впевнений у життєздатності цього плану. Зараз все швидко змінюється. Не виключено, що на той момент ще будуть проблеми з перетином міжнародних кордонів. Якщо ми отримаємо зелене світло, щоб зіграти футбольний матч, я дуже сумніваюся, що він буде з уболівальниками. я просто не бачу цього. Думаю, що це дуже великий ризик", - заявив Монтальяні.