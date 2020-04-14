 Арбітражний суд у Лозанні підтвердив дискваліфікацію гравців Олімпіка | Футбол | Champion.com.ua
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Арбітражний суд у Лозанні підтвердив дискваліфікацію гравців Олімпіка

Вчора 22:18 1410 0
Гравці Олімпіка відбудуть дворічну дискваліфікацію
Арбітражний суд у Лозанні підтвердив дискваліфікацію гравців Олімпіка
#УАФ, #Олімпік

Джерело - УАФ.

Спортивний арбітражний суд Лозанни підтвердив рішення Української асоціації футболу про дискваліфікацію гравців молодіжних команд Олімпіка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У червні минулого року УАФ на два роки відсторонила від футболу Назара Єдинака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надірадзе та Богдана Степаненка за маніпуляцію результатами матчів.

П’ять із шести покараних гравців оскаржили рішення до Спортивного арбітражного суду. Відповідно до рішення CAS, гравцям повністю відмовлено в задоволенні апеляційних вимог, а рішення УАФ залишено в силі без змін.

Нагадаємо, дискваліфікований Бесєдін не пропустить Євро-2021.

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