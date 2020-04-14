Конкретних дат відновлення чемпіонату Італії наразі немає.

Про це розповів півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

"Невідомо, коли чемпіонат Італії відновиться. Дат поки ніяких немає. Більше залежить від дій уряду Італії, а саме коли вони дадуть зелене світло.

Як підтримую форму? Три тижні тому клуб закупив бігові доріжки, нам скидають програми тренувань, ми повинні їх виконувати. Останні тижні навантаження збільшуються, навіть не знаю, до чого це.

Деякі хлопці залишилися на базі, там є кухар. Але там важко жити. Вони нікуди не виїжджають, там триразове харчування, тренажерний зал і поля. У будь-якому випадку, їм веселіше там разом. Ліву ногу поки ніяк не треную. Буде цікаво, як з м'ячем всі будуть працювати після перерви. Потрібно буде час, щоб набрати кондиції", - розповів Маліновський.